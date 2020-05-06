Умерла актриса из «Не могу сказать «прощай» Татьяна Паркина

Ушла из жизни советская певица и актриса Татьяна Паркина, известная зрителям по ролям в фильмах «Не могу сказать «прощай» и «Дочки-матери».

О смерти актрисы сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Татьяна Паркина умерла в среду, 6 мая, на 69-м году жизни. Ее смерть наступила после тяжелой продолжительной болезни. По данным СМИ, она болела раком.

В Союзе кинематографистов отметили интеллигентность и талант Татьяны Алексеевны, а также заявили, что она останется в памяти как воплощение женской красоты и сердечности.

Актриса родилась в 1952 году в латвийской Риге. Окончив ВГИК она пела на сцене и работала в Московском объединении музыкальных ансамблей. Она стала известной после роли Марты в фильме «Не могу сказать «прощай». Она также играла в фильмах «Зависть богов», «Красное и черное», «Башмачник», «Капитан «Пилигрима»», «Аплодисменты, аплодисменты…», «Крик дельфина» и других.

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