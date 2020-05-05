Академик РАН Евгений Микрин умер от коронавируса

Академик РАН Евгений Микрин умер от коронавируса
Евгений Микрин/ Фото: roscosmos.ru

Член президиума РАН, генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин ушел из жизни на 65-м году жизни после заражения коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, смерть Микрина наступила в московской больнице в Коммунарке, отведенной для пациентов с коронавирусом. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные новой инфекцией.

Академик РАН скончался минувшей ночью, 5 мая. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что они потеряли ученого, который был ответственен за связи фундаментальной науки с практическим космосом.

О его заражении стало известно в середине апреля. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, однако, несмотря на необходимое лечение, он ушел из жизни.

Микрин работал на должности генконструктора пилотируемых программ РФ с 2015 года. Также он был главой научно-технического совета РКК «Энергия» и членом президиума НТС «Роскосмоса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер зампред правительства Крыма Павел Королев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ран РКК "Энергия" смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обсерватор «Заря» перепрофилируют в госпиталь для лечения ...
Пулково готовится принять вывозные рейсы из Вьетнама и США
Коронавирус выявили у 53 жителей Ленобласти за сутки
На жителя Мурино напал с ножом неизвестный, оказавшийся кладовщиком
Восьмилетний мальчик в Петербурге ранил ножом отца, который избивал жену
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 выдвинул свою версию трагедии
Академик РАН Евгений Микрин умер от коронавируса
В Калининском районе Петербурга подожгли «Фольксваген»