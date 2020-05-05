Академик РАН Евгений Микрин умер от коронавируса

Член президиума РАН, генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин ушел из жизни на 65-м году жизни после заражения коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, смерть Микрина наступила в московской больнице в Коммунарке, отведенной для пациентов с коронавирусом. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные новой инфекцией.

Академик РАН скончался минувшей ночью, 5 мая. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что они потеряли ученого, который был ответственен за связи фундаментальной науки с практическим космосом.

О его заражении стало известно в середине апреля. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, однако, несмотря на необходимое лечение, он ушел из жизни.

Микрин работал на должности генконструктора пилотируемых программ РФ с 2015 года. Также он был главой научно-технического совета РКК «Энергия» и членом президиума НТС «Роскосмоса».

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