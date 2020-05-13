Российские школьники сдадут два предмета ЕГЭ

Речь идет о тех, кто не собирается пока поступать в высшее учебное заведение.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что выпускники 2020 года имеют право сдать только два предмета ЕГЭ. Этого будет достаточно, чтобы получить аттестат и выпуститься из школы. Те, кто хочет продолжить обучение в вузах, должны будут сдать необходимые дисциплины.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ»,

— объяснил Глушко.

Он подчеркнул, что сдавать ЕГЭ все будут по единому расписанию, но пока что оно не готово в связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2.