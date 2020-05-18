За сутки на «112» по вопросам Covid-19 обратились более 400 петербуржцев

За сутки на &#171;112&#187; по вопросам Covid-19 обратились более 400 петербуржцев
Коронавирус. Фото: pixabay

Жители Северной столицы продолжают обращаться на «горячую линию» по вопросам, связанным с инфекцией Covid-19. Так, за воскресенье справочные службы зарегистрировали 1,288 тыс. обращений.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. Как сообщили на сайте администрации города, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратился 861 человек.

Кроме того, в службе экстренных вызовов 112 было зарегистрировано 427 обращений. О прибытии В Россию из другой страны сообщили 30 человек. В службу «скорой» направлено 122 обращения, в полицию — 93. Остальные звонки были справочного характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за воскресенье на коронавирус обследовали почти три тысячи человек.

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