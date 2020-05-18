Зеленый мост освободят от ограничений в июле

Работы по капитальному ремонту Зеленого моста в центре Петербурга завершатся в середине июля.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оформила ордер для завершения работ по капремонту Зеленого моста до 15 мая 2021 года, сообщили в Смольном.

Разрешительную документацию выдали при условии завершения работ на проезжей части моста не позднее 14 июля 2020 года.

Движение транспорта по Зеленому мосту будет затруднено с 21 мая до 14 июля. Движение на проезжей части моста должно быть полностью открыто до окончания указанного периода.

Петербургский Зеленый мост признан объектом культурного наследия на федеральном уровне. Он является первым чугунным мостом в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленый мост в Петербурге ремонтируют за 497 миллионов рублей.