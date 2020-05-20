Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации РФ одобрил закон, разрешающий дистанционно голосовать на выборах и референдумах. Инициативу поддержали на пленарном заседании в среду, 20 мая.

Закон вводит понятие «дистанционное электронное голосование». Под этим понимается голосование без использования бумажного бюллетеня.

Избиратели смогут отдавать голоса по почте или в электронном виде. Такая возможность предусмотрена при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ и местного референдума.

Закон также позволяет проводить сбор подписей через портал госуслуг и сайт муниципальных услуг. Речь идет о подписях, которые необходимы для регистрации кандидата или для назначения референдума.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Государственной думы РФ приняли поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые дают возможность дистанционно голосовать на выборах и референдумах.