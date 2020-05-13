В Госдуме приняли закон о возможности дистанционного голосования на выборах

В Госдуме приняли закон о возможности дистанционного голосования на выборах
249 человек высказались за, 79 — против. Фото: kremlin.ru

В среду, 13 мая, депутаты Государственной думы приняли поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые гражданам разрешают голосовать дистанционно на выборах и референдумах.

В частности, согласно тексту законопроекта, можно отдать свой голос за выбранного кандидата по почте или онлайн. Кроме того, кандидатам предоставляется возможность собирать подписи для своего выдвижения электронно, через портал госуслуг.

Инициаторами законопроекта стали Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш из «Единой России», а также Михаил Емельянов из «Справедливой России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственную думу внесен законопроект, значительно расширяющий права полицейских. Депутаты, однако, еще не приступили к его рассмотрению.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы госдума дистанционное голосование закон референдум россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За 2019 год россияне оставили в Южной Карелии 310 млн евро
Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с коронавирусом
В Госдуме приняли закон о возможности дистанционного голосования на выборах
Судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он ...
В Минздраве рассказали, когда ждать появления вакцины от коронавируса
Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий права полицейских
Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока ...
Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,7 балла