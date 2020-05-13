В Госдуме приняли закон о возможности дистанционного голосования на выборах

249 человек высказались за, 79 — против. Фото: kremlin.ru

249 человек высказались за, 79 — против. Фото: kremlin.ru

В среду, 13 мая, депутаты Государственной думы приняли поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые гражданам разрешают голосовать дистанционно на выборах и референдумах.

В частности, согласно тексту законопроекта, можно отдать свой голос за выбранного кандидата по почте или онлайн. Кроме того, кандидатам предоставляется возможность собирать подписи для своего выдвижения электронно, через портал госуслуг.

Инициаторами законопроекта стали Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш из «Единой России», а также Михаил Емельянов из «Справедливой России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственную думу внесен законопроект, значительно расширяющий права полицейских. Депутаты, однако, еще не приступили к его рассмотрению.