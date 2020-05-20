Новую школу с двумя бассейнами сдали в Приморском районе

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию школу на 1 тыс. 100 учеников в Приморском районе. Сдать её удалось на семь месяцев раньше срока. Открыть школу планируют 1 сентября — ей уже присвоен номер 573.

Новая школа расположена на территории жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо». Здание выполнено в персиковых и белых тонах с серо-голубыми акцентами. На одном из фасадов нарисован ученый кот, составленный из математических формул.

Школа рассчитана на учеников начальных, средних и старших классов. Для младших школьников предусмотрены учебные кабинеты, классы продленного дня, комната труда и компьютерные классы. Для средней и старшей школы организованы мастерские и помещения для творчества.

На территории учебного заведения оборудованы два бассейна размером 25 на 11 метров и 10 на 6 метров, а также два спортивных зала. Часть оборудования закуплена за счет Setl Group. Холдинг приобрел канаты, гимнастические стенки, брусья и баскетбольные щиты. Застройщик также оплатил проектор для актового зала, токарные и фрезерные станки, холодильную камеру для кухни, пекарский шкаф и другое оборудование.

Во дворе школы создана зона для игр и спорта. Отдельные площадки предусмотрены для младших учеников и детей постарше. Оборудованы футбольное поле, беговые дорожки и площадки для волейбола и баскетбола.

Вторая школа в квартале «Чистое небо» будет построена за счет городских властей. Вместимость её составит 1 тыс. 375 учеников.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».