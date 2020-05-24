Детеныш бизона появился на свет в заповеднике Ленобласти

Детеныш бизона появился на свет в заповеднике Ленобласти
Детеныш бизона. Фото: vk.com/parkzubrovnik

Второй детеныш бизона родился в одном из заповедников Ленинградской области.

Пополнением может похвастаться заповедник зубробизонов, который расположен в поселке Рапполово, Токсово в Ленинградской области. Там отмечают появление на свет второго детеныша бизона. О рождении малыша рассказали в группе парка «Зубровник» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новость дня! Родился еще один детеныш. Предварительная версия — бычок! Будем наблюдать. Теперь стадо — 9 голов», — написало руководство «Зубровника».

За этот май это уже второй появившийся на свет детеныш бизона в парке. Предыдущего малыша родила самка бизона по имени Мадам 10 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья медведей преградила дорогу машине под Кингисеппом. Медведица с тремя медвежатами стояла посреди дороги.

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