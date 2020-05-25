Бастрыкин взял под контроль дело об избиении многодетной матери в Петербурге

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении многодетной матери в Петербурге
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жительницы Санкт-Петербурга <...>",- сообщается на сайте ведомства. Фото: spb.sledcom.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства многодетной жительницы Северной столицы.

По предварительной версии органов, мать пятерых детей до смерти избил её сожитель. Трагический инцидент произошел 15 мая, в одном из домов по Дальневосточному проспекту. После ссоры с партнером пострадавшая оказалась в больнице, где и скончалась от полученных травм. Оставшиеся без матери дети находятся в спецучреждении.

Старшему ребёнку всего девять лет, самому младшему — два года. Как сообщила омбудсмен по правам ребенка Анна Митянина семья получила от государства квартиру в рамках программы поддержки многодетных семей. Сейчас решается вопрос о передаче детей дедушке, также живущему в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове трое неизвестных набрасывались на прохожих с молотком.

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Бастрыкин взял под контроль дело об избиении многодетной матери в Петербурге