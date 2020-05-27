Традиционный фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн-формат

Возможно, ограничительные меры ослабят до того, как прекрасные тюльпаны Елагина острова успеют отцвести. Фото: pixabay.com

Возможно, ограничительные меры ослабят до того, как прекрасные тюльпаны Елагина острова успеют отцвести. Фото: pixabay.com

В паке имени Кирова на Елагином острове, как и в предыдущие годы, начинают цвести множества разнообразных сортов тюльпанов.

К сожалению, в этом сезоне фестиваль цветов недоступен для посетителей, полюбоваться красочными тюльпанами можно только в Сети. Фотоснимки клумб регулярно публикуют в официальном сообществе парка культуры и отдыха в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на режим самоизоляции, парк предлагает маленьким и взрослым петербуржцам различные онлайн-активности: мастер-классы, школа цветоводства, увлекательные конкурсы с призами, атмосферные видео с пейзажами парка и, конечно, многочисленные фотографии главных «жителей» — цветущих тюльпанов.

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