Традиционный фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн-формат

Традиционный фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн-формат
Возможно, ограничительные меры ослабят до того, как прекрасные тюльпаны Елагина острова успеют отцвести. Фото: pixabay.com

В паке имени Кирова на Елагином острове, как и в предыдущие годы, начинают цвести множества разнообразных сортов тюльпанов.

К сожалению, в этом сезоне фестиваль цветов недоступен для посетителей, полюбоваться красочными тюльпанами можно только в Сети. Фотоснимки клумб регулярно публикуют в официальном сообществе парка культуры и отдыха в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на режим самоизоляции, парк предлагает маленьким и взрослым петербуржцам различные онлайн-активности: мастер-классы, школа цветоводства, увлекательные конкурсы с призами, атмосферные видео с пейзажами парка и, конечно, многочисленные фотографии главных «жителей» — цветущих тюльпанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Санкт-Петербург отмечает свое 317-летие, в честь чего горожанам представляют обширную онлайн-программу развлечений.

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