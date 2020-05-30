Стало известно о «горячем споре» Трампа и Меркель по поводу «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе горячо поспорили насчет газопровода «Северный поток — 2», НАТО и Китая. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, имя которого не называется.

По словам чиновника, Трамп и Меркель на этой неделе провели телефонный разговор. Он рассказал, что в ходе беседы между лидерами двух стран случились горячие разногласия «по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией и отношения с Китаем».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.