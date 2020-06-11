На Ропшинском шоссе «электрик» отобрал у пенсионера 90 тысяч рублей

Подозреваемый "электрик". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый "электрик". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция раскрыла дело об ограблении пенсионера в Петроградском районе.

По данным городского главка МВД, преступный инцидент произошел 28 мая в квартире дома на Ропшинском шоссе. Молодой человек подошел к 81-летнему владельце квартиры в подъезде и, представившись электриком, предложил проверить электросети в квартире.

После осмотра он сообщил, что пенсионеру необходимо купить прибор, чтобы обезопасить электросети. Доверчивый мужчина согласился и отдал 6200 рублей за реле контроля сетевого напряжения, который на самом деле стоит около 500 рублей.

«Электрик» заметил, откуда пенсионер доставал деньги и отобрал все сбережения в размере 90 тысяч рублей, после чего бросился бежать.

Было открыто уголовное дело. В ночь на 10 июня полиция задержала подозреваемого — 29-летнего приезжего из Кемеровской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в квартирной краже житель Новосибирска.