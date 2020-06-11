Вор похитил 150 тыс. рублей с банковской карты жителя Петербурга

Вор похитил 150 тыс. рублей с банковской карты жителя Петербурга
Злоумышленник совершил хищение 150 тыс. рублей с банковской карты. Фото: pixabay

На севере Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в краже денег мужчины с помощью банковских операций.

Согласно информации главного управления МВД по Петербургу, все произошло 25 мая в Выборгском районе города. Заявитель сообщил в полицию о том, что неизвестный обманул его и четырьмя переводами похитил с расчетных счетов 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого у дома №22 по проспекту Энгельса. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ропшинском шоссе «электрик» отобрал у пенсионера 90 тысяч рублей. Молодой человек подошел к 81-летнему владельцу квартиры в подъезде и, представившись электриком, предложил проверить электросети в квартире.

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