Анна Семенович стала ведущей на телеканале «МУЗ-ТВ»

Певица будет вести новое шоу на музыкальном канале.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что теперь ведет новое шоу на телеканале «МУЗ-ТВ» под названием «Удачный чарт». Ожидается, что звезда будет общаться с россиянами на разных локациях и спрашивать их мнение. Пока что это не совсем возможно из-за пандемии коронавируса.

Семенович уже не первый раз пробует себя в роли ведущей и на этот раз ей крайне нравится процесс. Она с восторгом рассказывает об «Удачном чарте» и уверяет, что согласилась на участие в проекте, не раздумывая. Ей также очень нравится «МУЗ-ТВ», с которым она неоднократно сотрудничала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что голодает. Артистка таким образом борется с лишним весом. Ей удалось попрощаться с тремя килограммами.