Анна Семенович стала ведущей на телеканале «МУЗ-ТВ»

Анна Семенович стала ведущей на телеканале &#171;МУЗ-ТВ&#187;
Анна Семенович. Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Певица будет вести новое шоу на музыкальном канале.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что теперь ведет новое шоу на телеканале «МУЗ-ТВ» под названием «Удачный чарт». Ожидается, что звезда будет общаться с россиянами на разных локациях и спрашивать их мнение. Пока что это не совсем возможно из-за пандемии коронавируса.

Семенович уже не первый раз пробует себя в роли ведущей и на этот раз ей крайне нравится процесс. Она с восторгом рассказывает об «Удачном чарте» и уверяет, что согласилась на участие в проекте, не раздумывая. Ей также очень нравится «МУЗ-ТВ», с которым она неоднократно сотрудничала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что голодает. Артистка таким образом борется с лишним весом. Ей удалось попрощаться с тремя килограммами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна семенович ведущая муз-тв
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ефремова в статусе свидетеля допросили по делу о сбыте наркотиков
В России выросло минимальное пособие по безработице
Кафе на 8-й Советской трижды попалось на работе в пандемию
Анна Семенович стала ведущей на телеканале «МУЗ-ТВ»
В Смольном подтвердили открытие парикмахерских и ателье с 15 июня
Больше 100 медиков Петербурга наградят за доблесть в спасении
У петербургской ГК «Галактика» появился крупный инвестор
Из-за ухудшения почвы в Ленобласти возбудили уголовное дело