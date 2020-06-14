Трамп заявил, что «США больше не будут мировым жандармом»

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет решать конфликты других стран. Фото: unsplash

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет решать конфликты других стран. Фото: unsplash

Американский президент Дональд Трамп выступил перед выпускниками военной академии Уэст-Пойнт в штате Нью-Йорк.

Выступая с речью глава государства заявил, что американские военные больше не будут помогать другим странам в восстановлении и вмешиваться в конфликты, длившиеся на протяжение долгих лет.

По словам Трампа, которые приводит телеканал ABC News, Белый дом принял решение закончить эру бесконечных войн, сейчас власти возвращаются основополагающим военного дела, согласно которым главной задачей армии является защита родины от внешних угроз.

Лидер США заявил, что американская армия никогда не обещала решать конфликты в «далеких странах, о которых многие даже не слышали».

«Мы не мировой жандарм, но враги должны знать: если нашему народу будет угрожать опасность, мы не станем колебаться», — заявляет Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу.