Маас заявил, что санкции не повлияют на отношение Германии к «Северному потоку–2»

Маас заявил, что санкции не повлияют на отношение Германии к «Северному потоку–2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» не изменят отношения немецкого правительства по поводу реализации проекта.

«Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем»,- заявил он, сообщает ТАСС.

Напомним, в сенат США был внесен законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». В частности, он направлен против страховых компаний судов, которые занимаются прокладкой газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома», в реализации проекта участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
санкции северный поток - 2 хайко маас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти спасатели два часа боролись с пожаром в частном доме
Радимов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Тоттенхэм»
Минздрав: ограничения по коронавирусу сохранятся до февраля 2021 года
Маас заявил, что санкции не повлияют на отношение Германии к «Северному ...
На Пулковском шоссе Volkswagen ушел под воду
Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА
ДТП на Науки спровоцировало трамвайную пробку
В Петербурге двое нарушителей ПДД избили сотрудников ГИБДД