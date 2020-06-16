Маас заявил, что санкции не повлияют на отношение Германии к «Северному потоку–2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» не изменят отношения немецкого правительства по поводу реализации проекта.

«Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем»,- заявил он, сообщает ТАСС.

Напомним, в сенат США был внесен законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». В частности, он направлен против страховых компаний судов, которые занимаются прокладкой газопровода.