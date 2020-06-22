Обнародованы доходы участников «Уральских пельменей»

Коллектив за год зарабатывает около 300 миллионов рублей.

Новостью о доходах участников «Уральских пельменей» поделился бывший участник и директор шоу Сергей Нетиевский, пишет Teleprogramma.pro. Он заверил, что бывших коллег сложно назвать бедными людьми – коллектив за год зарабатывает около 300 миллионов рублей. У каждого якобы есть несколько квартир, домов и машин. Нетиевский вспомнил, что с 2009 по 2015 годы «Уральские пельмени» получили более 400 миллионов рублей по официальным договорам, а еще полмиллиона на корпоративах и во время гастролей.

Напоминаем, что Нетиевский ушел из шоу со скандалом – его ухода захотели участники коллектива в 2015 году. До сих пор проходят судебные разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скандальная «золотая судья» не хочет раскрывать доходы. Хахалева прославилась после шикарной свадьбы дочери.