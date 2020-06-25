В Петербурге вдвое сократят транспортный налог для плавучих доков

В Петербурге вдвое сократят транспортный налог для плавучих доков
Плавучие доки получили налоговые льготы. Фото: pixabay.com

Для плавучих доков в Петербурге установили льготу в размере 50% от суммы транспортного налога. Платить они теперь будут в два раза меньше.

Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Изменения внесены в закон «О налоговых льготах».

«Организации смогут получить льготу при соблюдении ряда обязательных условий», — сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Для того, чтобы претендовать на льготы, организация в течение налогового периода должна выплачивать работникам среднемесячную зарплату в троекратном размере МРОТ. Выполнить условие также должны подразделения организации.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд предприятий Петербурга получил отсрочку по налогам. Срок уплаты налога на имущество для владельцев гостиниц, санаториев и хостелов за январь-март продлили на полгода, за апрель-июнь — на четыре месяца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
налоги налоговые льготы новости спб плавучие доки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге
МКБ запускает акцию «Время возможностей» с отсрочкой первого платежа до ...
В Петербурге вдвое сократят транспортный налог для плавучих доков
Памфилова отреагировала на дважды проголосовавшего по поправкам журналиста
Первый в мире турист выйдет в открытый космос в 2023 году
Активистов из Петербурга отправили в колонию за секс со школьницей
Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство
Парк 300-летия огородили от петербуржцев вторым забором