В Петербурге вдвое сократят транспортный налог для плавучих доков

Для плавучих доков в Петербурге установили льготу в размере 50% от суммы транспортного налога. Платить они теперь будут в два раза меньше.

Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Изменения внесены в закон «О налоговых льготах».

«Организации смогут получить льготу при соблюдении ряда обязательных условий», — сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Для того, чтобы претендовать на льготы, организация в течение налогового периода должна выплачивать работникам среднемесячную зарплату в троекратном размере МРОТ. Выполнить условие также должны подразделения организации.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд предприятий Петербурга получил отсрочку по налогам. Срок уплаты налога на имущество для владельцев гостиниц, санаториев и хостелов за январь-март продлили на полгода, за апрель-июнь — на четыре месяца.