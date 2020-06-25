Ученые рассказали о взаимосвязи между депрессий и ожирением

Ученые рассказали о взаимосвязи между депрессий и ожирением
Очень важно хорошо спать и правильно питаться. Фото: pixabay.com

Одна вредная привычка влияет на появление другой.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем рассказали российские ученые, их исследование опубликовал European Eating Disorders Review. Они наблюдали за поведение 2360 добровольцев в возрасте от 12 до 30 лет. Эксперты следили за распорядком дня, психологическим состоянием и весом. В результате была выявлена взаимосвязь между ожирением и появлением депрессии.

Те, кто ложились поздно спать, обычно больше остальных ели и чувствовали себя плохо эмоционально. Дело в том, что утром они не завтракали, зато объедались вечером. Такой график приводил к появлению проблемы с лишним весом. Хуже всего приходится тем, кто работает по ночам и вынужден принимать пищу в темное время суток.

Ожирение, в свою очередь, сказывается на качестве сна.

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