Врач рассказала, кому лучше отказаться от черешни

Основной объем черешни на российском рынке с мая по август представлен продукцией из Турции и Азербайджана, также ягоды привозят из Молдовы, Узбекистана, Армении, Ирана, Сербии, Белоруссии и даже Китая. Фото: pixabay.com

Основной объем черешни на российском рынке с мая по август представлен продукцией из Турции и Азербайджана, также ягоды привозят из Молдовы, Узбекистана, Армении, Ирана, Сербии, Белоруссии и даже Китая. Фото: pixabay.com

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, кому лучше отказаться от употребления черешни.

Врач отметила, что отказаться от черешню сладких сортов надо людям с диабетом, а аллергикам лучше избегать ярко окрашенных ягод, сообщает «АиФ».

Детям лучше давать ягоды в ограниченном количестве, лучше по нескольку ягод, потому что у них в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут начаться высыпания, а большое количество черешни может привести к к вздутию живота.

Врач также отметила, что употреблять черешню без вреда для фигуры можно, смешивая ее к белками и клетчаткой.

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