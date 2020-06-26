Явка на онлайн голосование по поправкам к Конституции составила более 50%

Голосовать не выходя из дома могут жители Москвы и Нижегородской области.

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, показатель явки был равен 50,94% — это приблизительно 606 тысяч избирателей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Напомним, проголосовать подобным образом граждане вышеупомянутых регионов могут до 30 июня. Официально онлайн-голосование стартовало вчера, 25 июня, в 10:00.

Всего на участие в электронном формате голосования было подано миллион заявок от жителей Москвы и 140 тысяч от жителей Нижегородской области.

Все остальные жители России смогут сделать свой выбор в среду, 1 июля, на избирательных участках.

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