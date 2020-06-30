В Петербурге на 10 с лишним лет посадили автомошенника, который заработал 8,5 млн рублей на продаже арендованных автомобилей

Суд вынес решение по делу о мошенничестве с арендованными автомобилями. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес решение по делу о мошенничестве с арендованными автомобилями. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с автомобилями на сумму более 8,5 млн рублей.

Об этом во вторник, 30 июня, сообщила городская прокуратура. Местного жителя Романа Толстова признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в период с января по июль 2018 года подсудимый арендовал автомобили, некоторое время пользовался ими, а после продавал без ведома собственников.

За семь месяцев он украл автомобили у десяти человек, получив за это более 8,5 млн рублей в общей сумме. Мошенник был признан виновным, ближайшие 10 лет и 6 месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали четырех мошенников с липовыми корочками ФСБ.