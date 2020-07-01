В Германии оценили возможные новые санкции США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможное введение США новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» не укладывается в правовые рамки.

Она также добавила, что Германия считает, что проект должен быть завершен, и ведет работу в этом направлении, сообщает Reuters.

Ранее в сенат США был внесен законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Он предусматривает санкции против страховых компаний судов, занимающийся прокладкой газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.