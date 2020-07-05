Поиск упавшего с моста человека в Петербурге осложнила плохая погода

Спасатели были вынуждены приостановить поиск человека, упавшего сегодня утром, 5 июля, с Володарского моста из-за ухудшения погодных условий.

Работы велись с 4 утра, но безрезультатно. В настоящее время в городе идет сильный дождь, поэтому сотрудниками экстренных служб был взят вынужденный перерыв. Об этом сообщает 78.ru.

Падение человека с моста в холодную воду реки Невы случилось рано утром. Оказавшегося в воде человека увидели граждане, находящиеся неподалеку. Пострадавший проплыл какое-то расстояние по течению, но потом скрылся под водой, когда рядом начали проплывать корабли.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Напомним, сегодня в Северной столицы возможны усиления порывов ветра при грозах до 18 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут человека, упавшего в Неву с моста.