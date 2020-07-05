В Петербурге ищут человека, упавшего в Неву с моста

Происшествие произошло в ночь на воскресенье, 5 июля, в Невском районе. Неизвестный человек оказался в реке после падения с Володарского моста. Изначально сообщения о несчастном случае начали оставлять очевидцы в социальных сетях.

Падение произошло со стороны Народной улицы около 4 утра. Изначально пловец смог начать движение в сторону течения реки. Преодолев путь в 200 метров, упавший скрылся из виду под водой, когда рядом начали проходить корабли. Об этом сообщает 78.ru.

В настоящий момент спасатели находятся на месте случившего. Закончились ли поиски успешно — неизвестно. Обстоятельство падения еще предстоит выяснить.

Напомним, в последнее время подобные случаи перестали быть редкими для Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургские спасатели за один день, 3 июля, трижды выезжали на вызовы, связанные с падениями в воду.