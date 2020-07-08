Первый марафон бега в Петербурге может состояться уже в августе

Пока что, соревнования, если и происходят, то в режиме онлайн.

Спортсмены успели изрядно соскучиться по живым состязаниям. К сожалению, они временно были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Но уже в августе может состояться первый массовый забег, который сможет ознаменовать возобновление всех спортивных мероприятий.

Уже 2 августа планируется провести марафон «ЗаБег». Организаторы предусмотрят 5 дистанций для участников: на 1, 2, 5, 10 и 21 км. Об этом сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.

В случае, если забег все же состоится, маршрут проложат по безопасным зонам, а все места для переодеваний будут дезинфицироваться. Однако, планы могут и не осуществиться. Все зависит от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что бег помогает при язвенной болезни желудка.