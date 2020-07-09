СПЧ хочет отмены штрафов за нарушение самоизоляции в России

СПЧ хочет отмены штрафов за нарушение самоизоляции в России
Таких прецедентов в России еще не было. Фото: pixabay.com

Это первый случай, когда предлагают амнистировать административные штрафы.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложить отменить все штрафы, выписанные граждан из-за нарушений режима самоизоляции. Он считает, что деньги не должны платить те, из-за чьих действий никто в результате не пострадал.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет»,

— считает Фадеев.

Отмечается, что амнистия возможна и она не противоречит закону. Все, что нужно, это издать соответствующий акт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую поликлинику оштрафуют на 100 тыс. рублей. Во время проверки СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» выяснилось, что в учреждении нехватка медицинских масок, защитных костюмов и других средств индивидуальной

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СПЧ хочет отмены штрафов за нарушение самоизоляции в России
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