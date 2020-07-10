Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми

Долгое время супруги не могли решить, как им быть.

Об этом стало известно 9 июля. Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец смогли помириться и услышать друг друга. Журналисты пишут, что актеры пришли к соглашению по поводу совместной опеки над детьми – больше Джоли не будет препятствовать их общению. Отмечается, что Питт живет недалеко от бывшей супруги, поэтому дети могут его часто навещать. В материалах говорится, что экс-партнерам удалось прийти к компромиссу после посещения семейного психотерапевта, который помог разобраться в происходящем.

Напоминаем, что Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым. Джоли хотела быть единственной опекуншей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джоли и Питт впервые встретились наедине.