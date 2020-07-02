Джоли и Питт впервые встретились наедине

Артисты долгое время не могли нормально общаться. Их отношения серьезно испортились.

Поклонники знают, что актер Брэд Питт на протяжении четырех лет не бывал в гостях у бывшей супруги Анджедины Джоли. Их бракоразводный процесс, длящийся все это время, сильно подпортил им отношения, но сейчас, кажется, звезды готовы общаться и идти на компромиссы ради детей. Источники уверяют, что Питт пробыл в особняке два часа, а затем сел на свой мотоцикл и уехал. Судя по его настроению, встреча прошла хорошо и закончилась на мирной ноте, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Питт и Джоли живут в нескольких минутах езды друг от друга. Главной причиной для конфликтов стали дети, которых бывшие супруги не могут поделить между собой.

Поклонники надеются, что теперь им будет проще договориться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анджелина Джоли объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом.