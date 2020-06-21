Анджелина Джоли объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом

Суперзвезда Голливуда, актриса Анджелина Джоли редко затрагивает тему своей личной жизни в интервью, однако в этот раз она решила пресечь возможные домыслы и объяснила, почему их, казалось бы, идеальному браку с Брэдом Питтом пришел конец.

По словам Анджелины, главной причиной её ухода от мужа стала необходимость сохранить благополучие собственной семьи. Об этом она рассказала в интервью глянцевому изданию Vogue. Актриса до сих пор работает на психологическими травмами шестерых детей пары, которые, вероятно, тяжело восприняли разрыв родителей, а может — ухудшение отношений между ними.

Что именно затронуло наследников Джоли, она не уточняет. Напомним, что один из самых громких бракоразводных процессов шоу-бизнеса начался еще в 2016 году, а завершился — в 2019, однако до сих пор остается едва ли не самым обсуждаемым голливудским разводом. Супруги прожили вместе больше 13 лет.