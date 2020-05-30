Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Им пришлось забыть о своих разногласиях, чтобы устроить для Шайло отличный день рождения.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет издание Entertainment Tonight, ссылаясь на собственные источники. Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились. Они хотят устроить настоящий праздник для подростка, на которой соберется вся семья. Отмечается, что девочка одинаково хорошо ладит с обеими родителями.

Источник уверяет, что сейчас отношения между Питтом и Джоли не такие уж плохие, как раньше. Многие вопросы урегулированы ради детей.

Напоминаем, что звездная пара распалась в 2016 году. Долгое время супруги не могли поделить детей и решали, как их воспитывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик. 11-летняя девочка вышла в свет в женственной одежде, хотя раньше она предпочитала другой стиль.