Субботний шторм повалил 75 деревьев в Петербурге

Ураган, которые пронесся по Петербургу в субботу, 11 июля, повалил 75 деревьев. Об этом сообщили в городской комитете по благоустройству.

При этом больше всего деревьев было повалено в Петродворцовом районе – там насчитали десять упавших деревьев.

В Выборгском районе под влиянием стихии упали семь деревьев.

Зафиксировано 30 случаев падения деревьев на тротуары и проезжую часть и еще 45 — в парках и садах.

Устраняли последствия урагана 20 аварийных бригад.

«В Купчино во дворе упало дерево на Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров. Пик подъема, как ранее предупредили спасатели, придется на полночь.