Дачникам посоветовали поливать кабачки под корень в жару

Из-за аномальной жары процесс завязи кабачков может затянуться, а неправильный полив способен погубить растения. Садоводам советуют поливать кабачки только под корень утром и вечером, иначе влага не достигнет поверхностной корневой системы.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России по Крыму Татьяна Олейник в беседе с 360.ru дала рекомендации по поливу кабачков в условиях аномальной жары. По информации специалиста, из-за поверхностной корневой системы кабачки особенно чувствительны к высоким температурам.

Влажность почвы рекомендуется проверять пальцем. Олейник подчеркнула, что земля должна быть мокрой на глубине двух фаланг. По словам эксперта, орошение листьев не приносит пользы растениям. Влага не достигает корней, потому что быстро испаряется. Кроме того, капли воды на листьях могут сработать как маленькие линзы. Под лучами солнца это приводит к ожогам. Хорошей альтернативой обычному поливу может служить капельное орошение.

Олейник добавила, что спасти кабачки от перегрева помогут и другие способы. Растения необходимо притенять в самые жаркие часы. Почву вокруг кустов полезно мульчировать. Также специалист рекомендует использовать специальные удобрения для укрепления растений.