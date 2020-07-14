Названы дома, которые снесут по программе реновации в Петербурге

Программа реновации в Петербурге выходит на новый этап. Уже в этом месяце в городе начнется снос «хрущевок».

Первым под снос пойдет дом 37 на 2-й Комсомольской улице. Компании «СПб Реновация» удалось договориться со всеми собственниками квартир и расселить здание. К работам по демонтажу специалисты приступят в 20-х числах июля, рассказал NSP руководитель службы по работе с госорганами «СПб Реновации» Дмитрий Михалёв.

Следующим по планам станет дом 39 на 2-й Комсомольской, с которым связана скандальная история. Один из собственников требовал по миллиону рублей за каждый кв. метр своей квартиры. Девелопер платить отказался, и в итоге расселение затянулось на семь лет. По словам Михалева, сейчас договоренности достигнуты. Однако финансовая сторона вопроса пока не раскрывается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полностью расселили дом на 2-й Комсомольской улице, рассчитанный на 50 квартир.