В Петербурге расселят первую пятиэтажку по программе реновации

В Северной столице впервые за последние 12 лет полностью расселят дом на 2-й Комсомольской улице, 37, в Красносельском районе города.

Жителей пятиэтажки, которая попала под программу реновации, полностью переселят в другое здание. Хрущевки были возведены на 2-й Комсомольской улице еще в 1967 году, дом рассчитан на 50 квартир. О планирующемся переселении заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в среду, 8 июля.

По информации политика, жилое здание включено в программу по развитию застроенных территорий, куда входят 24 многоквартирных дома в девяти административных районах города на Неве. Это первый за 12 лет случай, когда пятиэтажку снесут и всех владельцев квартир переселят по другим адресам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторичное жилье в Петербурге подорожало на 7,3% за год.