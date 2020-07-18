Игорь Николаев отправился на отдых за границу

Игорь Николаев отправился на отдых за границу
Поклонники возмутились из-за поста. Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Он воспользовался частным самолетом, но непонятно, куда именно полетел.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Певец Игорь Николаев выложил новую фотографию в Instagram-аккаунте. На ней он запечатлен со своей супругой на борту частного самолета. Он отметил, что «маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку», а вот куда – не уточнил.

Предположительно Николаев будет отдыхать в Юрмале. Некоторые пользователи отметили, что именно там видели супружескую пару. Другие считают, что певец полетит в Америку, где у него живет старшая дочь.

Пользователи посчитали, что артист слишком хорошо живет, пока остальные страдают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские поезда могут начать ходить за границу в 2020 году. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что сейчас представители ведомства обсуждают возможность возобновления ж/д сообщения с Финляндией.

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