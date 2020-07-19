Трассу «Кола» перекроют из-за разводки Ладожского моста

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют 20 июля. Причиной этого стала разводка Ладожского моста.

Ограничения будут действовать с 15:00 до 15:45. Мост разведут для прохода яхты «Хортица» по Неве. Поднять пролеты переправы необходимо, потому что максимальный высотный габарит судна превышает 20 метров.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводку проводит подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Ладожский мост расположен на км 40+162 федеральной трассы «Кола» рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области. Разводка его осуществляется при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра до 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два съезда на развязке КАД с Парашютной перекрыли до утра 20 июля.