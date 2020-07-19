Во Франции задержан мигрант по делу о поджоге собора в Нанте

Французская полиция задержала уроженца Руанды, его подозревают в поджоге готического собора Святых Петра и павла в Нанте, что на западе страны. Собор был построен в XV веке.

Как сообщает «Российская газета», подозреваемый был последним, кто находился в храме за сутки до пожара — в пятницу вечером. Он покинул собор, закрыв двери на ключ.

Кроме того, по имеющимся данным, у него был конфликт с местной префектурой на фоне его временного вида на жительство во Франции, которое истекло. Правоохранители предполагают, что мужчина мог разгневаться из-за этой ситуации и пойти на преступление.

Однако, как заявляет прокурор, подозреваемому пока нельзя предъявить обвинения, несмотря на то, что на допросе он путался в своих показаниях насчет того, что он делал в тот день.

Прокурор также добавил, что вместе с тем полиция рассматривает версию случайного возгорания из-за проблем с электричеством в исторической постройке.

Напомним, собор получил серьезные повреждения в результате пожара. Огонь полностью уничтожил старинный орган, часть витражей и картину художника XIX века Ипполита Фландрена «Святой Клэр, епископ Нантский, исцеляет слепых».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции случился пожар в соборе Святых Петра и Павла.