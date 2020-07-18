Во Франции случился пожар в соборе Святых Петра и Павла

Старейшая готическая постройка XV века загорелась сегодня, 18 июля, в городе Нант.

Точные причины произошедшего установят пожарные и местные правоохранительные органы. Известно, что огонь начал распространяться в 7:30 утра по местному времени. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В ликвидации огня были задействованы более ста спасателей и 45 единиц специальной техники. В 10 часов утра по местному времени стихию удалось победить.

Городской прокурор Пьер Сен высказал предположение, что это мог быть спланированный и намеренный поджог, так как в общей сложности было зафиксировано 3 очага возгорания. Точные причины будут выяснены в ходе расследования.

Отметим, что собор не раз страдал от различных разрушительных воздействий. В 1800 году в нем произошел взрыв, во время Второй мировой войны его задело бомбардировками, а в 1972 году во время реставрационных работ один из мастеров забыл под крышей паяльник, что спровоцировало сильный пожар.

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