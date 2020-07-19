Школьники из России открыли новый остров в Арктике

Российские ученики школ, среди которых были ребята из Петербурга и Гатчины, сделали географическое открытие — они обнаружили новый остров в Арктике.

Об этом сообщается на сайте Русского географического сообщества. Восемь школьников из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Петербурга и Якутска заметили ранее не обнаруженный остров, когда обрабатывали снимки со спутника.

Этот остров возник меньше двух недель назад, 9 июля, после разрешения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

На сайте говорится, что из-за потепления в Арктике отступают ледники, на месте которых проявляется суша. Вскоре открытый школьниками остров будет нанесен на морские карты.

Площадь острова составляет 5,6 гектара, а высоты — 27 метров. К его изучению приступят уже осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемия коронавируса не лишит россиян школьных линеек.