В Выборге заложили киль самого современного сторожевого корабля для Арктики

Корабль оснастят всем необходимым для поставки грузов на необорудованное побережье. Фото: 47channel

Корабль оснастят всем необходимым для поставки грузов на необорудованное побережье. Фото: 47channel

В субботу, 25 июля, на Выборгском судостроительном заводе прошла церемония закладки киля сторожевого корабля 1 ранга «Пурга» проекта «Ермак». Судно будет служить в суровых условиях Арктики.

Руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что вместе с конструкторским бюро они пытались вложить в корабль все самое современное, сообщает 47channel.

Сторожевой корабль будет оборудован авиационным комплексом, современным навигационным оборудованием, средствами связи и вооружением. Его оснастят всем необходимым для поставки грузов на необорудованное побережье. Мощная силовая установка позволит обеспечить дальность плавания до 12 тысяч миль.

Кулишов также отметил, что для экипажа будут созданы хорошие условия. А высокая автономность судна позволит решать задачи по охране российских границ в длительный период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» заложили на Северной верфи.