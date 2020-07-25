Еще три петербургских больницы вернутся к плановому приему пациентов

Еще три петербургских больницы вернутся к плановому приему пациентов
Ситуация с заболеваемостью начинает улучшаться. Фото: Baltphoto

Ранее стационары временно оказались перепрофилированы под больных с коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 25 июля, стало известно, что три очередных медицинских учреждения начнут работать в обычном режиме и будут принимать пациентов, которым необходима плановая или срочная помощь. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже с понедельника, 27 июля, по своему привычному профилю смогут продолжить работу сотрудники Мариинской больницы, Городской многопрофильной больницы №2 и Городской больнице имени Н.А Семашко.

Все дело в том, что эпидемиологическая ситуация в Северной столице налаживается. Количество госпитализаций снижается, что позволяет больницам возобновлять свою обычную деятельность.

Стоит отметить, что больницы, в которых перестанут лечить коронавирусных больных, всегда будут готовы перепрофилироваться обратно вновь. Для этого в учреждениях сохранят все необходимые ресурсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница имени Семашко завершает работу с больными COVID-19.

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