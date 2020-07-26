ЗСД в день репетиции парада ВМФ в Петербурге встал в мертвую пробку из-за некомпетентности Смольного

ЗСД в день репетиции парада ВМФ в Петербурге встал в мертвую пробку из-за некомпетентности Смольного

Власти Петербурга не справились с организацией движения транспорта во время репетиции военно-морского парада, что привело к гигантским пробкам на улицах города.

Транспортный комитет курирует вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Его блок провалил задачу. В пятницу 24 июля во время репетиции парада в городе образовались огромные пробки. Оповещений с помощью СМИ оказалось недостаточно. В связи с ограничениями движения автомобилисты образовали заторы на Невском проспекте и на Благовещенском мосту.

Соколов и его команда не озаботились организацией объездных путей, понадеявшись на временную отмену платы за проезд по ЗСД. В итоге и там образовались длинные «очереди» на съезд. Со слов водителей, сэкономленные деньги пошли на оплату бензина во время стояния в пробках.

Что ждет петербуржцев во время самого парада, сложно представить, тем более, что на это торжественное мероприятие приехал сам глава государства. Остается надеяться, что команда Соколова учтет ошибки и в итоге справится с задачей. Ведь его предшественники легко организовывали транспортные потоки во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.