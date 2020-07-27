В одном из городов Вьетнама обнаружили более опасный коронавирус

Инфекция ведет себя довольно агрессивно.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на портал правительства Вьетнама. В городе Дананге и его окрестностях обнаружили новый тип коронавируса, который назвали очень опасным. Люди, заражающиеся им, довольно часто болеют в тяжелой форме. Правительство страны собирается эвакуировать около 80 тысяч туристов, чтобы не допустить распространения серьезного заболевания. Тех, кто еще пока не приехал на место, будут перенаправлены на другие курорты.

Россиянам переживать не о чем, так как им запрещено вылетать во Вьетнам. Авиасообщение со страной восстанавливать не планируют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лисовец рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Петербурге.