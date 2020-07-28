Открытие «Мега Дыбенко» привело к появлению очередей в зонах выдачи фудкортов

С 27 июля вновь начали работу крупные торговые центры «Мега Дыбенко» и Мега «Парнас». Однако, фудкортам полноценно работать пока еще не разрешено. Поэтому, желающие подкрепиться делают заказ в специальных окнах и отправляются ожидать свою еду в отведенную для этого зону.

Выходит, что люди, которые не могут сесть и пообедать внутри заведений, все равно собираются в толпу, ожидая, пока им приготовят то, что они приобрели. Сегодня, 28 июля, один из очевидцев большого скопления людей снял происходящее на видео. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Посетители ТЦ нередко собираются в огромные очереди, в которых может игнорироваться социальная дистанция. Напомним, 13 июля заработали шведские магазины «Икея». В тот день собралась пятикилометровая очередь из посетителей, желающих приобрести товары для дома.

Торговые центры Мега в Ленобласти пробовали открывать и ранее — в мае. Правда, тогда их пришлось закрыть практически сразу из-за того, что посетители нарушали меры безопасности во время эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 июля в Ленобласти открываются все торговые центры.