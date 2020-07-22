С 27 июля в Ленобласти открываются все торговые центры

Жители Ленобласти смогут отправиться на шоппинг в ТЦ с 27 июля. Фото: pixabay

Жители Ленобласти смогут отправиться на шоппинг в ТЦ с 27 июля. Фото: pixabay

Власти Ленинградской области решили открыть все торговые центры для покупателей с понедельника, 27 июля. Об этом сообщили в областной администрации.

Постановление об открытии ТЦ в регионе подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Так, на следующей неделе вновь заработают в «красной» и «желтой» зонах торговые центры. При этом не будет ограничений по общей площади и ассортименту.

В ТЦ и ТК разрешат работать торговым точкам, площадь которых не превышает 800 кв.м. Также будет действовать ограничение на количество покупателей — не более одного человека на 8 кв.м.

На входе у каждого посетителя будут проверять наличие медицинских масок. Средства индивидуальной защиты будут обязательны и для персонала.

Вместе с тем, фудкорты на территории торговых центров продолжат работать только на вынос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна дата открытия ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».