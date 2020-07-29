Манукян признался, что хочет детей

Поклонники считают, что блогер не против завести детей с Бузовой.

Об этом стало известно 28 июля. Блогер и певец Давид Манукян опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он показал маленькую девочку. Ребенок попросил покатать его на машине, и артист не смог пройти мимо. В итоге девочка села к блогеру в машину и даже заявила, будто умеет водить. Манукян отметил, что после такого невозможно не хотеть детей.

«Она такая сладкая, попросила меня покатать на тачке, я не смог ей отказать, просто посмотрите, какие у нее искренние глазки»,

— написал Манукян под роликом.

Бузова тут же прокомментировала пост, написав, что девочка действительно милая. Поклонники тут же атаковали звездную пару – они считают, что им давно пора заводить своих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщлось, что Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой.