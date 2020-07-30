Человек упал на пути на «Спасской»

Человек упал на пути в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Человек упал на пути в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Поезда на оранжевой линии метро временно остановились утром 30 июля. Причиной этого стало падение человека на пути на «Спасской».

Как рассказали очевидцы, поезда не идут в сторону «Спасской». Пассажиров высаживают на «Достоевской», до «Дыбенко» вагоны следуют с увеличенным интервалом, пишет «Мойка78».

Замедлиться поезда были вынуждены из-за падения человека на пути. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что его удалось достать. Информация о состоянии упавшего не поступала.

Обстоятельства и причины падения не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железнодорожной станции «Броневая» в Петербурге под поезд упал человек. По словам очевидцев, мужчина лежал между платформой и вагонов без признаков жизни.