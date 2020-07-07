На Броневой мужчина упал под поезд

Пока что нет информации о его состоянии. Отмечается, что пострадавший не двигается.

Все случилось сегодня, 7 июля, в 8:50. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина при неустановленных обстоятельствах упал под поезд – он лежит между платформой и вагоном. При этом пострадавший не подает признаков жизни. На место уже прибыли врачи, которые пытаются извлечь тело. Пока что непонятно, в каком состоянии находится гражданин. Официальные данные до сих пор не поступали.

Движение электричек в связи с инцидентом временно приостановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что третьеклассник упал с крыши гаража в Сосновом Бору и травмировал голову. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 21:00 5 июля в гаражном кооперативе в городе Сосновый Бор. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.